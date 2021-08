Chiusa per lavori l'uscita dell'autostrada A14 di Pescara Sud: orari e dettagli

Lo ha comunicato Autostrade per l'Italia specificando che la chiusura interesserà la carreggiata in direzione nord

Chiusura notturna al traffico per l'uscita di Pescara Sud dell'autostrada A14. Lo ha fatto sapere Aspi, aggiungendo che i lavori sono necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza dopo un incidente. Sarà chiusa solo l'uscita in direzione nord, quindi per coloro che provengono da Bari. L'uscita consigliata è quella di Ortona. La chiusura scatterà dalle 23 del 26 agosto alle 4 del 27 agosto.