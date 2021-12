Nuova chiusura per lavori del tratto autostradale della A14 fra Atri - Pineto e Pescara Nord: date e orari

Nuova chiusura notturna per l'autostrada A14 nel tratto fra le province di Teramo e Pescara. Lo ha reso noto Aspi nell'ambito dei lavori già programmati per la messa in sicurezza e riqualificazione dell'autostrada adriatica nell'ambito dei lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza bordo ponte del viadotto "Santa Maria" e per attività di ispezione e manutenzione della galleria "Solagne nord". In direzione Ancona, la carreggiata resterà chiusa al traffico dalle 22 del 9 dicembre fino alle 6 del 10 dicembre. L'entrata consigliata verso Ancona è a Atri/Pineto. Stessa chiusura anche dalle 22 del 10 dicembre fino alle 6 dell'11 dicembre. Nelle due notti l'area di servizio "Torre Cerrano est" sarà inaccessibile.