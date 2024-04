Chiude per lavori l'ingresso principale dell'ospedale di Popoli: due nuovi accessi garantiti [FOTO]

Sarà chiuso al pubblico e agli operatori dalle 14 di giovedì 4 aprile alle 7 di sabato 6 aprile l'ingresso principale dell'ala nuova dell'ospedale Trinità di Popoli per consentire i lavori di rifacimento dello stesso oltre a quelli per l'installazione di una nuova tettoia.

Lo fa sapere la Asl che per limitare i disagi all'utenza ha predisposto due accessi alternativi e cioè per chi si muove autonomamente quello dell'ala vecchia in via Berlinguer 118, per chi invece ha problemi di deambulazione o si muove in sedia a rotelle l'accesso sarà garantito dall'ingresso laterale del pronto soccorso situato al livello 2 dell'ala nuova e anche questo accessibile da via Berlinguer (per vederli scorri la gallery qui sotto).

La direzione del presidio ospedaliero scusandosi per i disagi, chiede a tutti la massima collaborazione nella consapevolezza, sottolinea, che quei lavori serviranno a migliorare per tutti l'accessibilità della struttura

