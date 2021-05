Lavori urgenti al distretto sanitario in via Rieti: scatta la chiusura

Lo ha fatto sapere la Asl, aggiunendo che dalle 13,30 e per tutto il pomeriggio di oggi 10 maggio la struttura sanitaria resterà chiusa

A causa di una serie di lavori urgenti e indifferibili, il distretto sanitario in via Rieti a Pescara sarà chiuso nella giornata odierna 10 maggio dalle 13,30 e per l'intero pomeriggio.

Lo ha fatto sapere la Asl, a seguito di un sopralluogo effettuato dall'ufficio tecnico. Saranno quindi sospese tutte le attività sanitarie e amministrative, compreso il cup del distretto.