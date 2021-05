Nuove chiusure al distretto sanitario in via Rieti per l'interruzione dell'energia elettrica: data e orari

A causa dell'interruzione dell'energia elettrica in alcune zone della città, lunedì 24 maggio ci saranno chiusure di alcuni servizi e la cancellazione di alcune prestazioni ambulatoriali

Servizi ridotti e chiusure nel distretto sanitario in via Rieti a Pescara, a causa di alcuni lavori da parte di e-distribuzione. Lo ha fatto sapere la Asl aggiungendo che la giornata in cui verrà interrotta l'energia elettrica è lunedì 24 maggio dalle 9 alle 17.

In quella giornata, resteranno chiusi il Cup, l'ufficio scelta e revoca, lo sportello esenzioni. Saranno anche sospese le seguenti prestazioni ambulatoriali: chirurgia vascolare, odontoiatria, ortodonzia, fisioterapia, fisiatria.

Non saranno restituiti i referti di laboratori mentre saranno garantite le attività degli altri ambulatori e servizi del punto unico di accesso, dell'unità di valutazione multidimensionale e dell'assistenza domiciliare integrata anche se con possibili disagi e rallentamenti.