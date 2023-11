Prevista una chiusura del Cup e dell'ufficio di scelta e revoca del medico nel distretto Asl di via Rieti

Chiusura pomeridiana del Cup e dell’ufficio Scelta e Revoca del Cers (centro erogazione servizi) di via Rieti 47 a Pescara.

Come fanno sapere dalla Asl, lunedì 6 novembre per un’attività di manutenzione straordinaria sugli apparati di rete a partire dalle ore 14, per una durata di circa quattro ore, non saranno disponibili i servizi che richiedono una connettività internet nel distretto sanitario di via Rieti.

Saranno chiusi pertanto al pubblico nel pomeriggio il Cup e l’ufficio Scelta e Revoca.

Si invitano i cittadini a regolarizzare le loro impegnative precedentemente.