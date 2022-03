Chiude il centro vaccinale in via Volta per ospitare i profughi ucraini: le somministrazioni proseguiranno a Porta Nuova

Palazzo Fuksas in via Volta non ospiterà più il centro vaccinale per l'emergenza Covid. Lo ha fatto sapere la Asl di Pescara, aggiungendo che la decisione arriva a seguito dell'arrivo dei profughi ucraini in fuga dalla guerra. I rifugiati, infatti, saranno ospitate nella struttura come deciso da prefettura, Comune, questura, protezione civile, Asl e Caritas, dove avranno una prima assistenza anche sanitaria e saranno sottoposti a tampone entro 48 ore dall'arrivo.

Tutte le vaccinazioni già prenotate o da effettuarsi presso il “Palazzo Fuksas” di Pescara verranno effettuate nel centro vaccinale di Pescara Porta Nuova, che da domani 9 marzo torna ad essere aperto mattina e pomeriggio, dalle ore dalle 09.00 alle 14.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00, dal lunedì al sabato compreso. In tutti i centri vaccinali della provincia, ricorda la Asl, gli over 12 potranno ricevere la vaccinazione anti Covid di prima e terza dose accedendo anche senza prenotazione.

Si ricorda che per ricevere la terza dose devono essere trascorsi almeno 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Resta obbligatoria la prenotazione per l’età pediatrica (5-11 anni) da effettuarsi

tramite il portale di poste italiane https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o chiamando il numero verde 800 009966. Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili al link: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=vaccinazione-anti-covid-19-%2F-vaccinazione-in-gravidanza-%2F-centri-vaccinali&idSezione=1420