In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia i seguenti itinerari: verso Pescara/Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pineto, percorrere la statale 16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara nord; verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, percorrere la statale 16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Pineto.

Saranno quindi inaccessibili le aree di servizio "Torre Cerrano ovest" e "Torre Cerrano est" situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Pescara/Bari e in direzione di Ancona/Bologna.

Chiuso in entrambe le direzioni dalle 22 di lunedì 12 e fino alle 6 di martedì 13 febbraio il casello Pineto-Pescara Nord della A14 Bologna Taranto.

Lo comunica Autostrade per l'Italia. La chiusura è prevista nella notte tra il12 e il 13 febbraio: le uscite consigliate

Chiuso per un notta in entrambe le direzione il casello Pescara nord-Pineto sulla A14 in entrambe le direzioni