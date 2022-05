Chiude per una notte il casello dell'A14 Pescara ovest-Chieti. Come riporta Chieti Today, si prevedono disagi per gli automobilisti lungo l'autostrada a causa di lavori che sono in programma tra il 30 e il 31 maggio, più precisamente dalle ore 22 di lunedì 30 maggio alle ore 6 di martedì 31 maggio.

In particolare, la stazione sarà inaccessibile per chi viaggia verso sud, in direzione Bari. Dunque il traffico verrà interdetto per una notte all'inizio della prossima settimana. Si consiglia pertanto di entrare al casello di Pescara sud-Francavilla al Mare.