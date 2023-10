Casa Rustì, il locale dove lavorava Yelfry Guzman chiude e lascia Pescara: "Troppe restrizioni per poter fare impresa"

Non un semplice locale, ma un format nuovo e innovativo che aveva alla base un concetto di street food che veicolasse la promozione di uno dei prodotti gastronomici abruzzesi più conosciuti al mondo: l'arrosticino. Quel progetto ora in città chiude i battenti e si trasferisce fuori regione. Dove per ora resta riservato, ma quello alla città è, spera chi quel format lo ha ideato e avviato, è “un arrivederci” a tempi migliori. Quali? Quelli in cui Pescara tornerà una città giovane e viva perché “questa città si merita di più”.

A dirlo è Christian Fedele che con il fratello Stefano aveva aperto proprio nel cuore di Pescara e cioè in piazza Salotto, Casa Rustì che da domenica primo ottobre ha chiuso definitivamente i battenti. Molti il locale lo ricorderanno per quel tragico 10 aprile quando Federico Pecorale, condannato a 12 anni e attualmente detenuto in una clinica psichiatrica, sparò al giovane cuoco dominicano Yelfry Guzman. Se l'episodio ne fece un caso nazionale di cronaca, non è di certo stato questo, spiega Fedele, a creare quei problemi che hanno portato alla decisione di abbassare le saracinesche. Anzi, tiene a precisare, “i pescaresi ci sono stati molto vicini”.

Covid, inflazione, ma soprattutto burocrazia e decisioni prese a livello comunale hanno portato alla scelta di andare proprio via da Pescara e dall'Abruzzo per riaprire a brevissimo, sottolinea, altrove. La novità del progetto, ci spiega, era quella di promuovere un'attività innovativa che consentisse di avere arrosticini alla brace senza avere la canna fumaria grazie ad un innovativo sistema di depurazione. Un progetto realizzato, sottolinea, grazie alle collaborazioni messe in piedi con alcune aziende leader del settore cucine. Un concetto di street food che consentisse di avere alta qualità, sia in termini di servizio che di prodotto, e che fosse replicabile più e più volte. L'idea era proprio questa. “Per fare in modo che gli arrosticini vengano consumati in Italia e nel mondo bisogna avvinarsi al concetto di altre città e ragionare in termini di street food: poter quindi mangiarli come ti mangi una pizzetta in mezzo alla strada”, spiega ancora.

Le decisioni su dehor, sul numero dei tavolini da poter avere all'esterno e in sostanza “le restrizioni” come le definisce Fedele, che dal covid in poi per gli imprenditori hanno vissuto sembrano non essere mai finite e la conseguenza è stata l'impossibilità di tenere in piedi un'attività impegnata più a pagare sanzioni, sottolinea, che a poter tranquillamente lavorare.

Tra quelle restrizioni la determina dirigenziale portata da alcuni imprenditori del centro e nello specifico del quadrilatero di piazza Muzii fino al Tar (Tribunale amministrativo regionale) che ha però riconosciuto le ragioni del Comune. La sostanza: poter avere posti a sedere esterni proporzionalmente alla grandezza del locale. Una determina fondata sulle rilevazioni Arta del 2021 e dunque legata al problema “rumore” che ha fatto sì che un locale come Casa Rustì, spiega ancora Christian Fedele, di posti esterni in uno spazio grande come quello di una piazza non scelto a casa, sostanzialmente non ne potesse avere essendo il locale piccolissimo. “Forse c'è stata un po' di incomprensione – aggiunge -, ma certo è che certe decisioni stanno penalizzando le attività”.

“Abbiamo passato l'estate prendendo sanzioni e rimuovendo i tavoli per arrivare a quanto richiesto dalla disposizione e cioè per 7 metri quadrati quattro posti a sedere. È chiaro che così non si può reggere un'impresa”, chiosa. Sanzioni che sarebbero state elevate anche ad altre attività della zona con anche il famoso regolamento dei dehor finito nel ciclone delle critiche: “ne avevamo comprato uno da 40 metri quadrati che non abbiamo mai potuto montare. Abbiamo sottoposto il problema all'assessore al commercio e al sindaco”, aggiunge, ma alla fine “le cose sono andate così”.

“Forse ci si dovrebbe ricordare che abbiamo vissuto il covid, che c'è un'inflazione che colpisce tutti e che rimanere sul mercato non è semplice”. Nessun posto di lavoro comunque sarà perso perché avendo altre imprese sul territorio i ragazzi che lavoravano nel locale di piazza Salotto un lavoro lo avranno comunque, tiene a sottolineare. “Pescara non si merita questo tipo di atteggiamento perché non le manca niente. La città si merita di più, molto di più. Spero nei prossimi anni di tornare e rivedere i bei salotti, i bei negozi e le belle vetrine accese. Se non si crea indotto, cosa ci deve venire a fare un'impresa qui? - si chiede -. Forse sono legati da una burocrazia nei confronti della quale nessuno fa un passo più lungo della gamba, ma da imprenditore penso a chi ha qui un'attività al pubblico e non può fare la mia scelta perché magari stretti dentro la morsa commerciale o costretti da un mutuo”, dice ancora senza voler puntare il dito contro qualcuno in particolare, ma lanciando sostanzialmente un appello perché si guardi a ciò che serve ad una città per crescere al di là di regole e regolamenti locali e nazionali che sembrano fare più male che bene.

Insomma chiude Casa Rustì a Pescara, ma non finisce il progetto che ha scelto un altro “aeroporto” per fare quel decollo che la pandemia ha rimandato. “Andiamo dove abbiamo avuto un trattamento differente“, conclude.

Una scucitura tra imprenditori e amministrazione è inutile negarlo, c'è, al di là di torti e ragioni. Prova ne è ad esempio il fatto che persino le associazioni di categoria si sono rivolte al Tar (Tribunale amministrativo regionale) contro il Piano di risanamento acustico. Un'impresa che chiude, in fondo, è sempre una sconfitta: per tutti.