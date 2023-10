La Lega del cane presenta "Melinda" e ribadisce il "no" al trasferimento dei quattro zampe di via Raiale [VIDEO]

La sezione pescarese della Lega del Cane ribadisce il suo "no" al trasferimento dei cani a Civitella Casanova in vista della chiusura della struttura di via Raiale che dovrebbe esserci entro il 31 dicembre. Nel tornare a chiedere di intervenire sulla struttura investendo i 15mila euro necessari per avere l'autorizzazione sanitaria, cosa su cui l'amministrazione ha spiegato da parte sua il perché non è stato fatto ricordando il grave rischio idrico che interesserebbe la struttura, la Lndc ha condiviso un post sul suo profilo social per ribadire il perché chiede di evitare quel trasferimento. Un perché che aveva già avuto modo di esporre per voce della presidente Paola Canonico, in occasione della commissione controllo e garanzia tenutasi sul tema: molti dei 38 ospiti di via Raiale vengono da situazioni difficili, sono diffidenti e non facili da trattare e gli unici che stanno abbattendo quel muro sono gli educatori cinofili che ora conoscono e di cui si fidano.

Un concetto che la Lega ribadisce proprio con il video pubblicato che ha il sapore di una prima delle azioni annunciate, queste in particolare dal Movimento 5 Stelle che ha parlato di possibile mobilitazione se una soluzione non si troverà, per evitare che i cani vengano alla fine trasferiti.

“Come sapete i cani di Pescara – scrive la Lega nel posto in cui mostra uno dei suoi ospiti e cioè Melinda insieme ad uno degli educatori cinofili - rischiano di essere trasferiti in un canile lontano, separati dalle persone che ora li accudiscono con amore e dedizione. Melinda è molto diffidente e conquistare la sua fiducia ha richiesto tempo e pazienza. Ora tutto questo sarà vanificato e lei si troverà con persone che non conosce e di cui avrà paura. Noi stiamo facendo di tutto per evitare che questo accada e avremo bisogno di tutto il vostro supporto per proteggere Melinda e tutti gli altri”, conclude il post promettendo aggiornamenti.

Quello intrapreso sembra è ormai un vero e proprio braccio di ferro. Da una parte c'è l'amministrazione dall'altra opposizioni politiche e associazioni. La prima ha ribadito più volte, sia per voce dell'assessore comunale Nicoletta Di Nisio che per voce del sindaco, che la loro priorità è il benessere animale e che dunque il trasferimento è stato deciso per una ragione: la struttura di via Raiale metterebbe a rischio gli animali stessi e dunque l'unica soluzione è il nuovo canile. Nuovo canile che, continuano a sostenere entrambi, sarà quello di Spoltore sebbene oggi oggetto di contenzioso davanti al Tar (Tribunale amministrativo regionale) dopo il no dell'amministrazione spoltorese al terreno scelto. Amministrazione che ha comunque dato disponibilità ad indivudare un nuovo spazio. Da capire dunque se si valuteranno o si attenderà l'esito dell'iter giudiziario sul come procedere. Certo è che su quel progetto cui la Lega stessa come ha ricordato la stessa diede pieno sostegno, non si fanno passi indietro.

Nel frattempo resta la spada di Damocle di una città che resterà almeno fino ad allora, senza un canile con un balletto di responsabilità che vede da una parte l'amministrazione aver più volte sostenuto che se si è arrivati a questo punto è stato per le irregolarità dei registri di carico e scarico accertate dalla Asl e dai problemi strutturali e dall'altra la Lega del Cane che, scrivendo al sindaco, torna a ricordare come in sede di commissione controllo e garanzia sia stata la stessa Azienda sanitaria a sostenere che se si fosse trattato solo di presunte irregolarità nei registri, la chiusura non ci sarebbe stata.

La questione registri: la replica della Lndc Pescara

L'occasione la lettera inviata al sindaco anche per parlare del famoso registro di carico e scarico, cioè quello in cui si segnano tutti i cani che escono ed entrano dal canile. "Per quanto riguarda l’ingresso di nuovi cani dopo la diffida ricevuta dalla Asl – spiega la sezione locale della Lndc -, si è trattato di casi in cui abbiamo agito in primis per tutelare gli animali e anche per risolvere problemi del Comune per i quali gli uffici preposti non avevano altre soluzioni, dato che non c’erano altri posti dove portare i cani a seguito di sequestri, rinunce di proprietà o semplicemente in uscita dal canile sanitario. Questi cani sono stati presi in carico da noi in accordo con gli uffici comunali, spesso per le vie brevi, e a questo punto nasce il sospetto che siamo caduti in una trappola ma il faro che ci guida è la tutela degli animali. Per questo, non possiamo dirci pentiti per aver aiutato i cani di Pescara in difficoltà”.

Al di là delle ragioni che hanno portato a quello che ormai sembra più uno scontro che un confronto, la priorità resta il benessere animale cui tutti dicono di dare priorità. Un concetto ribadito anche dall'associazione che nella lettera inviata al sindaco riporta le parole del dottor Spina contenute nel rapporto di audit inviato alla Asl il 20 gennaio 2023. “Il canile – si legge viene gestito con impegno e dedizione dal personale della Lndc, il giudizio nel complesso è positivo per la gestione degli animali che vengono detenuti nel rispetto del benessere animale e correttamente alimentati. Permangono le carenze strutturali e autorizzative già segnalate nel corso degli anni”.

Il benessere animale: la Lega del Cane replica sulle presunte responsabilità nella gestione

Per ribadire l'impegno profuso per il benessere animale l'associazione ricorda quindi che “il nostro veterinario viene in struttura ogni settimana per verificare le condizioni generali dei cani e valutare eventuali approfondimenti clinici”, che “ci affidiamo a una veterinaria comportamentalista per le terapie farmacologiche necessarie per i cani con gravi problemi comportamentali, ma anche che “ci affidiamo a un ospedale veterinario aperto h24, a Pescara e Roma, per le emergenze, le chirurgie più complesse e gli esami diagnostici più approfonditi quando necessario e, infine, che c'è un'educatrice cinofila fissa nel canile senza dimenticare che tutti gli ospiti della struttura di via Raiale “sgambano quotidianamente nelle aree di sgambamento all’interno della struttura e la maggior parte di loro esce in passeggiata regolarmente al di fuori della struttura con i volontari e con i tantissimi cittadini che vengono a trovarli nel fine settimana”.

La richiesta di non trasferire i cani e di fare i lavori per l'autorizzazione sanitaria

La richiesta è chiara e anche il video pubblicato lo ribadisce: i cani chiedono che restino a Pescara e che, di fatto, si facciano quegli interventi tampone tali da far rilasciare l'autorizzazione sanitaria alla struttura di via Raiale. Interventi che, ha detto chiaramente l'amministrazione, negli anni nessuno ha mai fatto proprio per il rischi che gli animali correrebbero dentro una struttura a grave rischio idrico. Tradotto una struttura che, in caso di fortissime piogge o esondazione sarebbe sommerso.

Un tema anche questo in cui la Lega entra a gamba tesa chiedendo al sindaco se visto l'elevato rischio di cui si parla per cui di intervenire non se ne parlerebbe, “verranno a questo punto interrotti anche i lavori per la costruzione della Città della Musica che dovrebbero proseguire dentro l'ara del canile”. Per la sezione pescarese della Lndc se davvero sarà il canile di Spoltore il futuro allora è “ancora più inspiegabile” il non fare quegli interventi da 15mila euro in via Raiale facendo restare i canili in città fino a quando non si avrà un canile-rifugio degno di tale nome.

Sul trasferimento poi la Lega chiede anche al sindaco e l'assessore Di Nisio se abbiano “verificato che la struttura in cui intendono portare i cani offrano le stesse garanzie” da loro elencate ricordando che in sede di commissione la Asl ha consigliato almeno 30 giorni di affiancamento da parte degli educatori presenti a Pescara in caso di trasferimento: questo sia per alleviare lo stress degli animali e sia perché sono quelli che hanno imparato a gestire anche i più difficili.

“Concludendo, le possiamo assicurare che noi non siamo affatto interessati a mantenere lo status quo – si legge ancora nella lettera della Lega indirizzata a Masci - Al contrario, siamo i primi che chiediamo una nuova e più funzionale struttura in cui i cani di Pescara possano vivere in maniera dignitosa e abbiamo anche supportato attivamente il suo progetto di realizzare il canile a Spoltore, che ora sembra miseramente naufragato. L’unica cosa che vogliamo è che i cani di Pescara non vengano trasferiti in una struttura lontana dalla città e difficilmente raggiungibile e accessibile da parte dei volontari e dei tantissimi cittadini che si sono affezionati a loro”.