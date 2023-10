La proposta della deputata Torto (M5s): "Il Comune di Chieti trovi una sistemazione ai quattro zampe del canile di Pescara"

Per aiutare i cani di via Raiale la deputata del M5s Daniela Torto si appellerà all'assessore del Comune di Chieti Fabio Stella perché “si adoperi per trovare loro una sistemazione adeguata, visto che l'amministrazione teatina si sta dimostrando molto più attenta e civile di quella di Pescara che continua a fare orecchie de mercante”.

La notizia l'ha data l'amministrazione stessa: il canile chiuderà e i 38 quattro zampe che ospita saranno trasferiti a Civitella Casanova, ma la notizia per Torto “è davvero preoccupante. I politici locali parlano dell’unione per la formazione della Nuova Pescara, ma intanto non riescono neanche a collaborare per tenere in piedi un canile. Il grado di civiltà di una grande città si vede anche dalla capacità di gestire un canile rifugio per occuparsi del benessere dei cani e della sicurezza di animali e cittadini”.

“Io stessa come parlamentare ho presentato un emendamento nella scorsa legge di bilancio per finanziare i comuni in difficoltà e Pescara è stato uno dei comuni ad essere finanziato”, ricorda. Un finanziamento divenuto proprio nei giorni scorsi oggetti di scontro tra l'assessore comunale Nicoletta Di Nisio e il pentastellato Paolo Sola.

“Eppure, nonostante l’arrivo di quelle risorse, non sono stati in grado di realizzare nulla”, incalza Torto che si dice preoccupata del trasferimento a Civitella Casanova ritenuto inadeguato. Di qui la proposta di far sì che si faccia Chieti carico dei cani che si trovano attualmente in via Raiale per l'adozione dei quali il Comune di Pescara ha deciso di erogare un contributo.