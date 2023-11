Solo "strumentalizzazioni" sul canile di via Raiale per Masci che annuncia: trovato l'accordo con Spoltore

Il sindaco Carlo Masci la risposta alla manifestazione che sabato 4 novembre ha portato molte persone tra associazioni, volontari e semplici cittadini a manifestare contro la chiusura del canile di via Raiale, l'ha affidata al suo profilo facebook. Con un post è tornato a rivendicare le scelte fatte, spiegando ancora una volta quali sarebbero le ragioni che hanno portato alla decisione della Asl cui si dovrà adempiere entro il 31 dicembre e, di conseguenza parlando anche del trasferimento dei cani nella struttura di Civitella Casanova e, infine, ribadendo che il nuovo canile si farà e presto.

“Il destino del canile di via Raiale è scritto da decenni, lo sanno tutti”, esordisce. “Quella struttura, mai autorizzata, va chiusa, come ha prescritto a settembre la Asl di Pescara che ha rilevato la reiterata presenza di carenze strutturali finalizzate all'autorizzazione. Sempre la Asl aveva già prescritto in via provvisoria, prudenziale ed emergenziale, la limitazione del numero dei cani in ingresso ma poi, anche in considerazione di alcune irregolarità da parte del soggetto gestore, ha imposto al Comune di trasferire i cani e di non introdurne altri. Le richieste di intervento risolutivo erano state formulate a tutte le amministrazioni precedenti, che non sono mai intervenute per l'impossibilità di operare proficuamente in una zona ad alto rischio esondazione”, sottolinea. “Dobbiamo agire entro il 31 dicembre, quando peraltro scadrà la convenzione (non rinnovabile) con la Lega del cane, che ha ricevuto dal Comune negli ultimi cinque anni circa 70mila euro l'anno, quando in passato anche per 120 cani chi gestiva il canile ne riceveva la metà”, aggiunge.

Il primo cittadino replica anche a chi dice che non ha a cuore il destino dei cani e che contesta la struttura di Civitella Casanova soprattutto perché, sostengono, non ha un'area sgambetto e i cani di via Raiale sono anziani o, per la gran parte, problematici e accuditi da volontari ed educatori che con loro hanno avviato percorsi di riabilitazione. “Ci siamo preoccupati eccome del destino dei cani: saranno trasferiti a Civitella Casanova dove c'è una struttura autorizzata che la Asl ritiene assolutamente valida ed adeguata per accogliere gli ospiti di via Raiale” replica Masci che non fa mancare un'altra frecciatina alla Lega del Cane che gestisce il caniele di via Raiale. “Abbiamo anche chiesto alla Lega del Cane un'indicazione su eventuali altri canili, visto che ha sempre contestato quello di Civitella, senza ricevere risposta, se non accuse di ogni genere”.

“Ma c'è molto di più – prosegue -: chiunque sia interessato, e mi auguro che rispondano in tanti, soprattutto quelli che oggi gridano alla deportazione, può prendere in affido temporaneo (per il tempo necessario a realizzare il nuovo rifugio) o adottare uno dei 38 cani di via Raiale perché il Comune assegnerà 1.100 euro l'anno (importo parametrato al costo medio sostenuto dal Comune per il ricovero dei cani in una struttura autorizzata) ad ogni famiglia che si farà avanti per dare loro una casa e quell'amore di cui hanno bisogno. La delibera è stata già approvata dalla giunta ed è un incentivo, mai promosso prima d'ora da nessuno, a trovare una sistemazione a questi animali che una casa non ce l'hanno. Mi auguro veramente che rispondano in tanti”. Altro punto contestato questo proprio perché quei cani, sostengono Lega, volontari ed educatori sarebbero di difficile adozione viste le situazioni da cui provengono e le patologie di cui soffrono.