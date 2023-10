Lega del Cane: "Dimostrato che non abbiamo alcuna responsabilità sulla chiusura del canile, quella che c'è è politica"

“Sono contenta che sia stata chiarita la nostra posizione e che sia emersa la verità: se la Asl è arrivata a ordinare lo sgombero di via Raiale non dipende dalla nostra gestione, ma dal fatto che il Comune di Pescara si è rifiutato per tutti questi anni di sanare le irregolarità strutturali segnalate più volte. Lo stesso responsabile Asl ha definito la nostra attività meritoria e ha aperto alla possibilità di rivedere la propria decisione nel caso in cui l’amministrazione comunale si attivasse realmente per adeguare la struttura di Via Raiale secondo le prescrizioni fornite”.

Con quete parole la presidente della sezione di Pescara della Lega del Cane Paola Canonico commenta l'esito della commissione controllo e garanzia del controllo di giovedì 12 ottobre. Come scritto da IlPescara al termine della stessa, Canonico sottolinea come a domanda diretta sia stato specificato che la chiusura è stata decisa per le carenze strutturali della struttura e non le irregolarità formali del registro di scarico e carico, dando risalto alla denuncia fatta la mattina del 13 ottobre dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle per cui per ottenere l'autorizzazione sanitaria ed evitare la chiusura sarebbero sufficienti 15mila euro per eseguire i lavori di messa a norma.

Se dunque da una parte La Lega si dice soddisfatta che il tavolo sia stata l'occasione per fare chiarezza sulla gestione del canile da parte della Lega dopo l'accusa di “gestione privatistica” rivoltagli dall'assessore comunale Nicoletta Di Nisio, dall'altra la spesa massima per sanare le criticità strutturali riportata nella relazione tecnica mostrata dal consigliere M5s Paolo Sola e risalente a diversi mesi fa dimostrebbe, rimarca la presidente nazionale Piera Rosati, come “il Comune di Pescara ha deliberatamente scelto di non spendere una cifra veramente irrisoria, ben consapevole che questo avrebbe comportato quello che sta succedendo adesso: cioè che i cani della città rischiano di essere deportati in un luogo lontano e separati dalle persone che in questi anni li hanno accuditi in maniera esemplare, come confermato dalla stessa Asl in fase di audit”.

“Il sindaco Carlo Masci e l’assessore Nicoletta Di Nisio devono assumersi la responsabilità politica di aver preferito sacrificare il benessere dei cani per risparmiare 15mila euro, mentre vengono spesi molti più soldi – conclude Rosati - per altre iniziative decisamente meno importanti”.