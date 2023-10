L'attrice Sandra Milo al sindaco Masci: "La prego di non deportare i cani di via Raiale"

Il suo è uno dei volti più noti del cinema e della televisione italiana e ha deciso letteralmente di “metterci la faccia” per difendere i cani di via Raiale. L'attrice Sandra Milio ha così pubblicato una storia sul suo profilo Instagram taggando la Lega nazionale del cane e rivolgendo un appello al sindaco per chiedere che i cani ospiti della struttura che entro il 31 dicembre chiuderà, non siano trasferiti.

È stata l'associazione a condividere l'appello di quella che fu una delle muse di Federico Fellini che recitò, tra i tanti film, anche in quell'8½ vincitore di un Oscar che portava la firma nella sceneggiatura anche di Ennio Flaiano. “La prego di non deportare i cani del canile di via Raiale. Quei dolcissimi 4 zampe meritano di stare vicino ai volontari e alle persone che li amano e se ne prendono cura ogni giorno. Grazie di cuore. Con stima, Sandra Milio”, scrive nell'immagine condivisa.

Per il sostegno a lei va il ringraziamento della sezione pescarese della Lndc che quell'immagine l'ha condivisa sui suoi canali social aggiungendo: “Caro sindaco Carlo Masci, la città non sta facendo una bella figura in tutta Italia”.

Va ormai avanti da mesi lo scontro tra l'associazione, le opposizioni e la maggioranza di Palazzo di Città sul destino dei 38 ospiti del canile. Scontro che si è inasprito nelle ultime settimane dopo l'ordinanza con cui la Asl ne ha deciso la chiusura. Un botta e risposta tra chi vuole che i cani restino dove sono e con chi se ne prende cura e che continua a chiedere di spendere i fondi già stanziati (20mila per 15mila euro di interventi) per la messa in sicurezza nell'attesa della realizzazione del nuovo rifugio; e chi, l'amministrazione, sostiene che a questa situazione si è arrivati per una ragione affermando che quei lavori non sarebbero possibili anche perché “un ipotetico intervento sul canile interferisce con il nuovo fabbricato attiguo alla Città della Musica, dove sorgeranno le aule didattiche”, ha fatto sapere l'assessore comunale alla Tutela del benessere animale Nicoletta Di Nisio.

Sandra Milo da sempre in prima linea nelle battaglie animaliste ha detto la sua e ha scelto da che parte stare. L'unico punto in comune che fino ad oggi sembra esserci è quello del bisogno di averlo un nuovo canile e su questo l'amministrazione si è sempre detta certa: si farà a Spoltore secondo quel progetto che la Lega stessa ha condiviso.

Nel frattempo resta la questione trasferimento degli ospiti di via Raiale per scongiurare la quale il 4 novembre le associazioni hanno organizzato una manifestazione in piazza Salotto sabato 4 novembre alle 16.