Nessuna connessione: chiusura anticipata per i cup della Asl

Chiusura anticipata degli sportelli e nessuna possibilità di prenotare online almeno per un paio d'ore. Martedì 5 settembre i cup della Asl non saranno operativi nel pomeriggio con quelli front-office che chiuderanno alle 17.45 per consentire le attività contabili-amministrative.

La decisione, spiega l'Azienda Sanitaria, si è resa necessaria per consentire "interventi urgenti sugli apparati di sicurezza di rete della Asl di Pescara, per circa due ore dalle ore 18 non saranno disponibili i servizi che richiedono una connettività internet".