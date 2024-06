Il Lions Club Ennio Flaiano chiude l'anno sociale tracciando il bilancio delle attività [FOTO]

Venerdì 14 giugno il Lions Club Ennio Flaiano di Pescara ha celebrato, nell’hotel Promenade, la 28esima charter night.

Graditi ospiti per una serata all’insegna dell’amicizia lionistica sono stati Paolo Antonucci, presidente del club Pescara Host, Roberto Tassiani presidente del Club Lion di Montesilvano, Alessandra Romano, presidente di Fidapa Pescara Porta Nuova e il presidente di zona, Antonio Maiorano delegato dal governatore Marco Candela assente perché impegnato in un altro evento.

Il presidente uscente Aurelio Tracanna ha tenuto, come di consueto, una relazione sulle attività svolte durante l’anno 2023 – 2024 in cui il club ha partecipato a service e a temi di studio nazionali, distrettuali e locali.

Tra i più importanti il service distrettuale per Wolisso a Vasto, la “festa degli aquiloni” a Crognoleto, la “festa della noce” a favore di oncologia pediatrica. Sono stati portati a termine anche i service nazionali con il coinvolgimento degli alunni di scuola superiore e media (Progetto Martina, Viva Sofia, Poster per la pace). Il tema nazionale sulla “violenza contro le donne” è stato affrontato anche con il coinvolgimento dell’associazione Il Guscio. Grande rilevanza ha avuto, nel mese di maggio, al teatro Circus, il concerto dell’orchestra diretta da Angelo Valori finalizzato, insieme ai club del distretto, alla raccolta fondi per l’acquisto di un cane guida per ciechi. Il progetto che ha richiesto più impegno, perché protratto nel tempo, è stato il “Gran tour dall’Adriatico all’Appennino” mirante alla conservazione e valorizzazione delle aree interne minacciate dallo spopolamento. Hanno collaborato vari Club service del territorio, Lion Montesilvano, Kiwanis Pescara, Soroptimist Pescara, Fidapa Pescara Porta Nuova, Italia Nostra e Archeoclub. Sono stati individuate in cinque comuni abruzzesi dimore storiche su cui sono state apposte, con una speciale cerimonia, targhe in ceramica. Ideatrice e coordinatrice del progetto è stata l’architetto Anita Boccuccia Presidente dell’Associazione “Ville e Palazzi Dannunziani”. Come nuova Presidente del Lion Club E. Flaiano, prendendo la parola, ha manifestato la propria intenzione a proseguire nella strada della valorizzazione del territorio questa volta a Pescara con la realizzazione di dodici nuove targhe da apporre sui palazzi Liberty presenti in città. E’ stato già presentato in comune il progetto per sei dimore a Porta Nuova (Villa Argentieri, Villa Domus Flores, Palazzo D’Anchino, Teatro Michetti, Palazzo Michetti, Palazzo Rosso); Palazzo Di Biase, Palazzetto Imperato, Hotel Esplanade, Palazzo Musacchi, Villa Scaccioni e Villa Massignani a Pescara Centrale. Inoltre è in elaborazione un progetto naturalistico denominato “Il sentiero dei gigli” che interesserà la flora e la fauna marina dell’arenile della Pineta Dannunziana per sensibilizzare e coinvolgere soprattutto i ragazzi sui problemi di salvaguardia dell’ambiente.