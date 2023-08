Il programma delle chiusure degli ambulatori vaccinali nel mese di agosto

Sono diverse le chiusure dei centri vaccinali della Asl di Pescara previste nel mese di agosto.

Le chiusure sono relative agli ambulatori vaccinali delle sedi territoriali.

A Pescara, dal lunedì al sabato, l'orario sarà dalle 8:30 alle 13.

A Montesilvano è prevista una chiusura dal 7 al 18 agosto. A Città Sant'Angelo la chiusura è in programma dal 10 al 18 agosto, mentre a Cepagatti dal 7 al 18 agosto. A Pianella sarà chiuso il 9 e il 16 agosto, invece a Scafa dal 7 al 18 agosto: per vaccinazioni urgenti (antiepatite B, antitetanica in caso di puntura/ferita accidentale) rivolgersi all’ambulatorio di Pescara – via Paolini, 47 - 085.425.3959 (ore 8:30 – 13) oppure nel periodo 7-11 agosto all’ambulatorio di Popoli e S.Valentino. A Popoli chiusura dal 14 al 19 agosto e a Loreto-Penne dal 14 al 26 agosto.

Per vaccinazioni urgenti (antiepatite B, antitetanica in caso di puntura/ferita accidentale) rivolgersi all’ambulatorio di Pescara – via Paolini, 47 – 0854253959 (ore 8:30 – 13).