Nuova chiusura notturna del tratto autostradale della A14 fra Pescara Nord e Atri -Pineto per lavori

Riprendono le chiusure notturne lungo l'autostrada A14 per lavori. Autostrade per l'Italia, infatti, ha fatto sapere che dalle 22 di giovedì 2 dicembre alle 6 di venerdì 3 dicembre il tratto autostradale fra i caselli di Atri Pineto e Pescara Nord sarà chiuso lungo la carreggiata in direzione Pescara/Bari. Di conseguenza, l'area di servizio Torre di Cerrano Ovest sarà chiusa. I lavori riguarderanno la riqualificazione delle barriere di sicurezza bordo ponte dei viadotti Cerrano e Santa Maria.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, percorrere la statale 16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Pescara nord.