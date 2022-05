Chiuso per lavori per una notte il casello dell'autostrada A14 Pescara Ovest - Chieti

Scatta la chiusura per una notte per il casello autostradale di Pescara Ovest - Chieti. Lo ha fatto sapere Autostrade per l'Italia, nell'ambito del piano avviato per il rifacimento del manto stradale lungo l'arteria autostradale adriatica. Dalle 22 di venerdì 20 alle 6 di sabato 21 maggio, la stazione sarà chiusua in entrata verso Bari. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Pescara sud Francavilla. Sempre lungo l'autostrada A14, proseguono le chiusure notturne del tratto fra Pescara Nord e Atri - Pineto sempre per lavori. Il tratto autostradale resterà ancora chiuso il 18,19 e 20 maggio dalle 22 alle 6 del mattino.