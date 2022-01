Chiuso a Manoppello il nido comunale dopo la positività al Covid-19 di un bambino

Chiuso a Manoppello il nido comunale La Quercia fino al 29 gennaio in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme vigenti.

Dunque sospesa l’attività del nido comunale da oggi (19 gennaio) e fino al 29 gennaio per la presenza un piccolo utente positivo al Covid19.

Come previsto dalla normativa vigente i 18 iscritti dai 6 mesi ai 3 anni che frequentano la struttura, le educatrici e il personale dovranno osservare dieci giorni di quarantena e isolamento previsti dalle circolari dei ministeri della Salute e dell’Istruzione e come indicato dal servizio di Prevenzione della Asl di Pescara.

«In ottemperanza a quanto previsto dalle norme in materia di contenimento della diffusione del Covid19», spiega l’assessore ai Servizi Sociali, Giulia De Lellis, «il sindaco Giorgio De Luca ha firmato l’ordinanza di chiusura del nido comunale. È infatti previsto per i bimbi tra 0 ai 6 anni che frequentano il nido o la scuola dell’infanzia che, accertata la presenza di un caso positivo, l’intera classe sia messa in quarantena per 10 giorni con somministrazioni di relativi tamponi in uscita. La quarta ondata si sta facendo sentire con forza a Manoppello dove, in base l’ultimo aggiornamento di ieri si sono registrate 355 positività. Il virus ora ha interessato anche il nido comunale che, oggi, per la prima volta durante la pandemia si trova costretto a chiudere. Evidentemente le buone prassi, la diligenza di operatori e famiglie e tutte le accortezze messe in campo questa volta non sono state più forti del Covid19. A quanti stanno vivendo la difficoltà della malattia o della quarantena, rivolgo un sincero messaggio di vicinanza e l’augurio di una pronta e completa ripresa».

L’intero edificio di via Tosti che ospita il nido comunale La Quercia sarà sanificato.