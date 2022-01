Chiusa la strada provinciale 1 a Città Sant'Angelo

Il sindaco di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti, fa sapere sulla sua pagina Facebook che, con ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2022, è stata disposta l’immediata chiusura al traffico veicolare e pedonale della strada provinciale 1, nel tratto di via Dell’Annunziata che va dal numero civico 11 al numero civico 30.

Lo stop alla circolazione, spiega Perazzetti, si è reso necessario per via delle condizioni di pericolosità in cui versa un muro in cemento armato di una palazzina sovrastante la strada provinciale.