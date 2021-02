Altra scuola chiusa a Spoltore: fino al 21 febbraio niente attività in via Basilea

Dopo la primaria di Santa Teresa, salta la didattica in presenza anche per la scuola dell’infanzia di via Basilea, come stabilito dall’ordinanza numero 4 firmata dal sindaco Luciano Di Lorito. Lo conferma anche Spoltore Notizie

Altra scuola chiusa a Spoltore: fino al 21 febbraio niente attività didattiche nel plesso di via Basilea, come stabilito dall’ordinanza numero 4 firmata dal sindaco Luciano Di Lorito. Lo conferma anche Spoltore Notizie.

Dopo la primaria di Santa Teresa, salta dunque l'aggregazione in classe anche per la scuola dell’infanzia di via Basilea. E, sulla scia di quanto deciso a Pescara dal primo cittadino Masci con lo stop alla didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, pure a Spoltore molti genitori, preoccupati per l’aumento dei casi, ora auspicano un provvedimento simile.