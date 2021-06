Chiude il tratto dell'autostrada A25 fra Bussi - Popoli e Pratola Peligna per lavori urgenti: date e dettagli

Il tratto autostradale compreso fra i caselli di Bussi - Popoli e Pratola Peligna resterà chiuso al traffico per lavori urgenti. Lo ha fatto sapere la concessionaria Strada dei Parchi aggiungendo che la chiusura per attività di manutenzione scatterà dalle 22 del 16 giugno fino alle 6 del 17 giugno e sarà in vigore in entrambe le direzioni.

Quindi, per i veicoli provenienti da A14/Pescara e diretti verso Avezzano/A24/Roma/L’Aquila sarà disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bussi/Popoli da dove potranno rientrare in autostrada A25 allo Svincolo di Pratola Peligna, mentre per i veicoli provenienti da Avezzano/A24/Roma/L’Aquila e diretti verso A14/Pescara sarà disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Pratola Peligna da dove potranno rientrare in A25 allo svincolo di Bussi/Popoli, percorrendo, in entrambi i casi, la Ss5 Tiburtina/Valeria.