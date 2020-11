C'è la zona rossa, chiude al pubblico la Ricicleria di via Fiora. Il provvedimento è stato adottato dalla società Ambiente Spa, come fa sapere l’assessore comunale all’ambiente Isabella Del Trecco. In ottemperanza alle disposizioni dettate dall’ultima ordinanza della Regione Abruzzo, la struttura resterà chiusa fino al prossimo 3 dicembre.

Per i prossimi 15 giorni potranno ancora conferire i propri rifiuti ingombranti soltanto gli utenti che avevano già prenotato il servizio. Le prenotazioni riprenderanno poi dal 4 dicembre, fatti salvi ulteriori provvedimenti governativi o regionali, mentre il servizio di ritiro degli ingombranti a domicilio su prenotazione resterà attivo.