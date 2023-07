Citta Sant'Angelo premiata per la seconda volta in 3 anni dall'associazione Città Slow per progetti relativi ai servizi sociali

Citta Sant'Angelo premiata per la seconda volta in 3 anni dall'associazione Città Slow per progetti riguardanti i servizi sociali.

Infatti nel mese di ottobre 2020 venne assegnata una Chiocciola Orange al Comune angolano per il miglior progetto per la ripresa della socialità dei bambini dopo il lockdown.

Il progetto premiato fu il centro estivo 2020, diventato servizio strutturato nel nostro ente.

Lo scorso mese di giugno invece Chiocciola Orange a Città Sant'Angelo per ben 2 progetti: "Recupero immobile confiscato alla criminalità per creare un centro accoglienza donne vittime di violenza" e "Borsa lavoro inclusione sociolavorativa a sostegno del Progetto Pedibus alla scoperta del Borgo".

«Due riconoscimenti importantissimi, in soli 3 anni di lavoro intenso e difficile,che premiano le buone prassi dei Servizi Sociali a Città Sant Angelo e la serietà e dedizione degli uffici comunali e degli operatori sul territorio. Avanti, con orgoglio e soddisfazione», dice l'assessore al Sociale, Lucia Travaglini.

«Due importanti riconoscimenti frutto di un lavoro coraggioso e attento ai bisogni della comunità, che vede premiata Città Sant'Angelo tra le tantissime città di tutto il mondo appartenenti al circuito Città Slow», aggiunge il sindaco Matteo Perazzetti, «uno sprono a continuare sulla strada tracciata, fatta di azioni concrete e mirate».