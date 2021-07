“Il viaggio di Chinook”, il nuovo album di Amedeo Giuliani

Nelle prossime settimane il cantautore pescarese tornerà anche sulla scena live grazie al nuovo tour che lo aiuterà a portare la sua musica in locali, piazze e teatri

Si intitola “Il viaggio di Chinook” il nuovo album del cantautore pescarese Amedeo Giuliani, uscito sia su supporto fisico sia in digitale il 25 giugno per l’etichetta Music Force. A distanza di 6 anni dal precedente disco, Giuliani propone dieci nuove tracce scritte a quattro mani con l’ormai inseparabile poeta Cesare Zarbo.

Un ritorno alla canzone d’autore che l’artista persegue sin dagli esordi discografici, tanto che il suo primo disco, “Il fantasma del buio” del 2010, aveva segnato proprio l’inizio di questa carriera che ha portato Amedeo ad avere tante collaborazioni importanti e a ricevere notevoli riconoscimenti di spessore a livello nazionale.

Nelle prossime settimane il cantautore tornerà anche sulla scena live grazie al nuovo tour che lo aiuterà a portare la sua musica in locali, piazze e teatri per ripercorrere ormai più di 11 anni di carriera da compositore di musica inedita. Per info è possibile cliccare su www.amedeogiuliani.it.