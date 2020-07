Chihuahua maschio trovato a Pescara, si cerca il suo padrone [FOTO]

Si cerca il padrone di un cane ritrovato nei giorni scorsi a Pescara. Alcuni passanti hanno infatti soccorso lungo via Venezia un chihuahua maschio giovane, che stava vagando per strada. Lo hanno trattenuto fino all'arrivo dell'associazione "Animalisti Volontari Pescara" per la lettura del chip, rilevando che purtroppo, benché in buona salute e stato, l'animale ne risulta sprovvisto.

Attualmente il cagnolino è in sicurezza e del fatto è stata informata la polizia municipale per la regolare prassi di affido temporaneo. Trascorsi 60 giorni, se il proprietario non dovesse essere rintracciato, il chihuahua potrà essere adottato. Al momento non si valutano richieste di adozione. Per informazioni è comunque possibile contattare la pagina Facebook di Animalisti Volontari Pescara.