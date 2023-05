Chiese aperte alla riscoperta delle "Radici": le iniziative delle giornate per la valorizzazione dei beni cultuali ed ecclesiastici

Chiese aperte, percorsi nella natura, incontri e approfondimenti. Tanti gli appuntamenti in occasione delle giornate per la valorizzazione dei beni cultuali ed ecclesiastici organizzate dall'arcidiocesi Pescara-Penne. Dal 13 al 21 maggio con “Radici”, questo il nome scelto, sarà possibile “conoscere da vicino gli edifici del territorio e soprattutto quelli che sono stati oggetto di interventi di recupero e conservazione grazie al contributo dell'8x1000”. Così l'arcivescovo Tommaso Valentinetti che sottolinea come la settimana dedicata alla scoperta ecclesiastico del territorio rappresenti “no sguardo rivolto al passato della vita cristiana per vivere con fede il presente e progettare il futuro con speranza”.

Un focus sarà dedicato anche al santo patrono di Pescara, San Cetteo. L'occasione sarà la conferenza “Cethei, dalle fonti al culto” che si terrà il 18 maggio alle 18.30 nell'aula magna dell'istituto superiore di scienze religiose che si trova nell'omonima piazza e che oltre alla presenza dell'arcivescovo Valentinetti vedrà la partecipazione dell'abate parroco don Francesco Santuccione e dell'incaricata diocesana Bce Paola Di Tommaso. Nel corso dell'incontro l'archeologo Andrea Stffa relazionerà su “Cetto fra Pescara, Roma e Dalmazia) mentre il sacerdote liturgista don Mauro Pallini parlerà di “Cetteo: cantiere del culto o della pietà?”.

Visite guidate nelle “chiese aperte”

Cinque quelle che si potranno conoscere grazie alle visite guidate. Tre saranno aperte solo domenica 14 maggio e si tratta della chiesa di Santa Maria del Lago di Moscufo (ore 10-12 e 16.19-30), quella di Santa Maria Maggiore di Pianella e quella San Domenico-Sant'Antonio Abate (ore 10-12 e 15-18), e la chiesa di San Giovanni Battista di Catignano (ore 10-12 e 15-18).

Aperte sia sabato 13 che domenica 14 invece la Madonna delle Grazie di Civitaquana (sabato dalle 14 alle 17 e domenica dalle 15 alle 19; la Madonna dei cinghiali di Vicoli (entrambi i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18) e l'Assunzione della Beata Vergine e San Nicola di Rosciano (aperta sia sabato che domenica dalle 16 alle 19).

A passeggio tra i beni artistici

Oltre alle aperture previste dal 15 al 21 maggio altre tre chiese resteranno aperte per essere scoperte approfittando della giornata per scoprirne i beni custoditi, ma anche le bellezze dei luoghi. Parliamo della chiesa di Santa Maria Maggiore di Pianella, la chiesa di San Cristoforo di Moscufo e la Chiesta Beata Vergine Maria di Ronzano a Castel Castanga. Tutte saranno aperte al pubblico dalle 10 alle 12e dalle 15 alle 18.

“I racconti”

Le giornate ecclesiastiche saranno anche l'occasione per scoprire il lavoro di restauro fatto sul patrimonio culturale grazie al racconto delle restauratrici che se ne sono occupate ovvero Rossella Calanca, Annarita Di Nardo e Margherita Rossi con l'inquadramento storico affidato a Lorenzo Placentile ed Elisa Veleno. L'appuntamento con “La bottega dell'artista” è il 20 maggio alle 18.30 nella chiesa della Beata Vergine del Monte Carmelo di Penne.

Il 21 maggio alle 11.15 il viaggio alla riscoperta dei tesori custoditi nelle biblioteche della Chiesa di San Michele Arcangelo di Città Sant'Angelo con “Il libro antico” a cura della bibliotecaria e ricercatrice Chiara Cauzzi.

Dal 15 al 19 maggio apertura speciale anche per la biblioteca diocesana Martini di piazza Spirito Santo nei seguenti giorni e orari: lunedì dalle 9 alle 13, martedì e mercoledì dalle 14 alle 19, giovedì dalle 9 alle 14 e venerdì dalle 9 alle 13. Si chiude il 19 maggio alle 18.30 con il reading "Una passeggiata con Italo Calvino".