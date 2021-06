Anche Chiara Maci sceglie il nostro mare (e si innamora della frittura di pesce)

La food blogger, come spiega lei stessa su Facebook, è stata in Abruzzo per un "day off", cioè per una giornata di riposo, rilassandosi in uno stabilimento balneare di Roseto degli Abruzzi

Anche Chiara Maci ha scelto di trascorrere del tempo sul litorale teramano, e per la precisione in uno stabilimento balneare di Roseto degli Abruzzi, da dove ieri (domenica 20 giugno) ha postato anche un selfie accompagnandolo con queste parole:

«“Lasciatemi tutti quei rotolini, non toglietemeli. Ci ho messo una vita a farmeli”. Diceva così la frase della Magnani, no?».

Ma per la Maci, da sempre appassionata della cucina italiana, l'occasione è stata altresì propizia per gustare in loco la tipica frittura di pesce, che l'ha letteralmente stregata: "Certo che avere ora, in spiaggia, questa fritturina… No, oggi giuro che io e il mio stomaco ci riposiamo!", ha scritto. In serata, poi, Chiara si è spostata a Teramo per fare visita a un ristorante di sushi: "Un viaggio in giro per il mondo restando fermi a Teramo. Che bravi ragazzi, complimenti! Se passate da queste parti, passate di qua", ha affermato.

La food blogger, come spiega lei stessa su Facebook, è stata in Abruzzo per un "day off", cioè per una giornata di riposo, ma si trovava comunque in zona (per la precisione, nelle vicine Marche) per registrare una puntata della sua trasmissione "L'Italia a Morsi", in onda da un paio di anni su Food Network. Nei giorni scorsi anche un altro noto personaggio televisivo, l'inviato de 'Le Iene' Giulio Golia, aveva scelto il mare della provincia di Teramo per godersi un po' di relax.