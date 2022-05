Pescara e Spoltore su Food Network con Chiara Maci per "L'Italia a morsi"

A quasi un anno di distanza da quando è stata girata, andrà in onda mercoledì 11 maggio su Food Network la puntata del format "L'Italia a morsi" dedicata all'Abruzzo. La food blogger Chiara Maci, infatti, è stata alla fine di giugno 2021 tra i territori di Pescara e Teramo, e domani sera potremo finalmente vedere il frutto di tutto questo lavoro. Come riporta Spoltore Notizie, il viaggio partirà dalla macelleria agricola "Fratelli Pompa" di Villa Raspa, dove la presentatrice di origini campane incontrerà il titolare Gabriele Pompa per parlare degli immancabili arrosticini, piatto tipico che è quasi d'obbligo menzionare quando ci si riferisce alla nostra regione.

Nell'occasione, Pompa spiegherà come devono essere realizzati gli arrosticini seguendo rigorosamente la ricetta tradizionale. Tuttavia durante la puntata troverà spazio altresì la pasta alla chitarra, con una "capatina" della Maci nel capoluogo adriatico alla "Chitarra antica", storico locale di riferimento per gli appassionati del genere, che sorge nel pieno centro della città. Proprio in questo negozio, durante le riprese della trasmissione, era avvenuto l'incontro tra la simpatica Chiara e il cuoco pescarese Fabrizio Ferri, ex concorrente di Masterchef che a IlPescara.it aveva parlato bene della conduttrice, definendola "una donna molto bella, competente e disponibile".

Durante il suo tour abruzzese, però, Chiara Maci si è recata anche nella provincia teramana, dove è rimasta incantata dalle Virtù ma ha scoperto persino... il sushi, degustandolo in un ristorante del posto molto rinomato. L’appuntamento con la messa in onda del programma è per le ore 22 di mercoledì 11 maggio sul canale 33 del digitale terrestre (417 del bouquet Sky), ma per chi dovesse perderselo è prevista pure una replica, che ci sarà domenica 15 maggio alle ore 9.