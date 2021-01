Chiara Esposito, "Professoressa" dell'Eredità, entra nella scuderia di un'agenzia pescarese

La catanese, che farà parte della The Mac Live Management, vanta 70mila follower su Instagram e ha superato in pochissimo tempo i 10mila follower su TikTok. Ha già fatto tante esperienze nel mondo dello spettacolo

Un nuovo volto giovane entra nella scuderia dell'agenzia pescarese The Mac Live Management: si tratta di Chiara Esposito, bellezza originaria di Catania. Con i suoi 70mila follower su Instagram e la sua scalata su TikTok (dove ha superato in pochissimo tempo i 10mila follower), Chiara ha già fatto tante esperienze nel mondo dello spettacolo.

Campionessa italiana di danze caraibiche e latinoamericane nel 2006, ha esordito come ballerina professionista e ufficiale di Cecilia Gayle (la nota cantante della hit El Pam Pam), cominciando così la sua scalata verso gli eventi pubblici. Nel 2016 è arrivata sesta a Miss Italia (la vittoria andò a Rachele Risaliti) con il doppio titolo di Miss Sicilia (regionale) e Miss Eleganza (nazionale) e, subito dopo, è approdata in tv, su Rai 1, nel programma "L'Eredità", dove per due anni (2018 e 2019) ha vestito i panni della "Professoressa".

Continua poi il suo percorso nel mondo della televisione come concorrente dell'ultima edizione di "Temptation Island Vip" su Canale 5, collezionando anche ospitate nelle trasmissioni "Vieni da me", "La prova del cuoco", "La corrida" e "Tale e Quale Show", fino a recitare in un episodio de "Il Commissario Montalbano".