È uscito ieri, 13 dicembre, “Chiara ascolta”, il nuovo singolo del cantautore pescarese Andrea Mariani che ne ha firmato testo, musica, arrangiamenti e produzione.

Il brano, come si legge in una nota, "tratta il tema della resilienza e della possibilità di rivincita sulle vicissitudini della vita, rappresentandola nel testo della canzone nella figura di una ragazza di nome Chiara, una normalissima ragazza che lavora come commessa in un negozio. Una ragazza semplice, altruista, profonda e portata ad amare ma che sperimenta continue disillusioni e che sogna un giorno di cambiare la propria vita in meglio dopo un lungo percorso fatto di sacrifici. Un messaggio di speranza e di forza rivolto a tutte quelle persone che sperimentano le difficoltà di tutti i giorni sulla propria pelle, perché in fin dei conti siamo o siamo stati anche noi un po' Chiara".