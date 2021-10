"Chi l'ha visto?" torna a parlare di Giovina "Gioia" Mariano scomparsa da Moscufo 4 anni fa [VIDEO]

La misteriosa scomparsa di Giovina "Gioia" Mariano da Moscufo è stata nuovamente al centro, per la seconda volta di fila, della puntata del programma di Rai 3 "Chi l'ha visto?" condotto da Federica Sciarelli.

In studio, per parlare del caso che avrebbe diversi lati oscuri, l'avvocato Nicodemo Gentile, presidente dell'associazione Penelope.

«Ci sono testimoni dello strano incidente in cui sarebbe stata coinvolta alla fine del 2016? Chi erano i fantomatici amici di Milano, che l’avrebbero portata con loro per cercare un lavoro?», sono le domande che si fanno dalla nota trasmissione televisiva.

Alla trasmissione è arrivata una lettera dell'avvocato del fratello e della nipote della scomparsa che la Procura considera un allontanamento volontario. L'inviato Fabrizio Franceschelli è tornato in paese per riannodare i fili della storia.

Per rivedere lo spazio dedicato a Giovina "Gioia" Mariano basta cliccare su questo link: https://www.raiplay.it/video/2021/10/La-scomparsa-di-Giovina-Mariano-appello-di-nove-cugini-di-Gioia-a-Chi-lha-visto---Chi-lha-visto---20102021-0752ad44-0d45-43f2-ad8c-727b726d7f39.html