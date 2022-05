Lo chef Mastromattei, figlio del mitico Eriberto, ambasciatore del gusto al Cibus, Masci: "Orgoglio Pescara"

“Luca Mastromattei, figlio del mitico Eriberto, pescarese doc, al Cibus di Parma come Ambasciatore del Gusto. Orgoglio Pescara”. Con queste parole il sindaco Carlo Masci commenta sul suo profilo facebook la presenza dello chef pescarese alla prestigiosa manifestazione.

Mattei fa parte dell'associazione che vuole promuovere l'eccellenza della cucina e della pasticceria italiana nel mondo e i primi passi nel mondo della ristorazioni li muove sin da piccolissimo nell'indimenticato stabilimento balneare di famiglia. Dopo il diploma all'Alberghiero di Pescara ha fatto diverse esperienze nelle cucine stellate di Inghilterra e Spagna per decidere, alla fine, di ritornare alle sue radici aprendo il ristorante Pescion di Montesilvano. Tanti i riconoscimenti ottenuti nelle più prestigiose guide di settore. Come sottolinea l'associazione Ambasciatori del Gusto il suo “segreto” è nella freschezza della materia prima che ama prendere direttamente dagli amici pescatori: una cucina viva e autentica la sua, ma anche di grande innovazione. Un vero e proprio ambasciatore del nostro Abruzzo che in questi giorni porta alto il nome della nostra cucina alla fiera internazionale in corso a Parma.