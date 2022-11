Incontro con lo chef Gennaro Esposito nell'istituto alberghiero De Cecco

Lo chef Gennaro Esposito sarà a Pescara domani, mercoledì 30 novembre, per un incontro che si terrà nell'istituto alberghiero "De Cecco".

L'appuntamento è in programma alle ore 11 nell'officina del gusto dell'istituto alberghiero Ipssar "De Cecco" in via dei Sabini.

All’incontro saranno presenti la dirigente dell’istituto Alberghiero Ipssar "De Cecco" Alessandra Di Pietro, la docente referente Cristiana De Martinis e gli studenti di Enogastronomia.

Poi in serata lo chef proporrà un suo menù in un noto ristorante del lungomare pescarese.