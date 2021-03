Domenica invernale tra venti forti e pioggia, previste nevicate anche sotto i 700 metri

Secondo 3B Meteo, a partire da domani (14 marzo) il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con nubi in progressivo aumento associate a piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. Ecco le previsioni

Dal mattino di domani (domenica 14 marzo), e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti nord-occidentali e con raffiche di burrasca forte, specialmente sui settori costieri e montuosi. Lo fa sapere il centro funzionale d'Abruzzo, riprendendo l'avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal dipartimento della protezione civile nazionale. In arrivo anche la pioggia.

Secondo 3B Meteo il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con nubi in progressivo aumento associate a piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. Con il ritorno del freddo non si escludono grandinate e un calo termico che favorirà nevicate a tratti anche tra i 550 e i 700 metri. Lunedì 15 marzo dovrebbero esserci residui rovesci nevosi anche a quote basse, mentre martedì 16 è atteso un secondo impulso freddo con ulteriori rovesci e neve anche sotto i 700 metri.