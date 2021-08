L'apice del caldo estivo si toccherà nel weekend di Ferragosto: le previsioni meteo

L'apice del caldo estivo si toccherà nel weekend di Ferragosto. Lo prevede 3bmeteo, secondo cui sull'Abruzzo, tra venerdì 13 e domenica 15 agosto, è in arrivo il picco della canicola. Al contrario la calura si attenuerà al sud, dove oggi si è raggiunta la temperatura record di 48.8 gradi a Siracusa.

Per quanto riguarda Pescara, l'alta pressione nordafricana, seppur in lieve attenuazione, per i prossimi giorni rinnova condizioni di tempo stabile e soleggiato con clima sempre molto caldo. Attesi picchi di 36/38° C nelle zone interne. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso.

Come spiega Manuel Mazzoleni, “il rovente anticiclone potrebbe gradualmente sgonfiarsi nel corso della prossima settimana, stante la discesa di correnti più fresche dal Nord Europa, che potrebbe portare un calo delle temperature, specie al nord e sui versanti adriatici, nonché locali rovesci o temporali".