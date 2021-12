Il prossimo 20 dicembre uscirà “Che strano lunedì”, il primo singolo degli Scena Muta, giovane band che in questi anni si è già messa in luce con alcune serate cover nei locali della zona. In particolare, gli Scena Muta rileggono a modo loro, e in chiave acustica, i più grandi successi della musica nazionale e internazionale.

Ora, però, sono pronti al grande salto, debuttando con un brano inedito: "Sono veramente tanto orgoglioso di questo", scrive sui social uno dei componenti del gruppo, il chitarrista e produttore Flavio De Carolis.

E sulla pagina Facebook degli Scena Muta si legge: "Prima o poi doveva accadere. Il 20 dicembre, fuori “Che strano lunedì”. Siamo emozionatissimi". Oltre a De Carolis, completano la formazione Leo Cagnetta, Stefano Ciampagna e Ivan Tinari.