Il ristorante Muulab. entra nei Club des Princes De Venoge: "Grande risultato dopo anni di lavoro"

Il ristorante Muulab. di via Silvio Pellico entra nei Club des Princes De Venoge. La cerimonia ufficiale di ingresso si è tenuta questa sera. Davide Falone, uno dei titolari, esprime soddisfazione parlando con IlPescara.it: "Per noi si tratta di un grande risultato, ottenuto dopo tanto lavoro. Ci occupiamo di ristorazione da anni e non vogliamo trattare il cliente come un numero, bensì come un ospite, perché per noi è fondamentale che si trovi bene e che viva un'esperienza, all'interno della quale noi lo accompagniamo con la selezione delle nostre bottiglie e con la nostra cucina, specializzata in carne di vitello (da qui il nome "Muulab."). È grande, in tal senso, anche l'impegno di mio fratello Francesco, che è lo chef del locale. Di conseguenza riteniamo molto importante l'ingresso nei Club des Princes De Venoge, anche perché già da tempo ci occupiamo di bollicine. Siamo onorati di tutto ciò". Lo Champagne è un vino basato su una forte territorialità e su un disciplinare particolarmente severo, tanto più se si fa riferimento a una maison storica come Princes De Venoge: diventare una champagneria specializzata, dunque, non è cosa da poco.

La parola è poi passata a Riccardo Orsini, responsabile importazione per Premiere Italia e Chevalier de l'Ordre des Coteaux de Champagne: "Nel 2022 - spiega - abbiamo voluto festeggiare i 300 anni dell'incoronazione di Luigi XV perché lui ebbe un ruolo basilare nella diffusione dello Champagne". Il sovrano francese, infatti, emanò il 25 maggio 1728 un editto che consentiva anche in bottiglia il trasporto dei vini, fino a quel momento autorizzato solo in botte. "La nostra è una maison storica - aggiunge Orsini - e abbiamo pensato alla formula dei Club perché vogliamo essere rappresentati dalla ristorazione, in cui crediamo molto. Per noi è importante passare attraverso questi canali. Vogliamo un locale che ci rappresenti al meglio e che vada a valorizzare il mondo dello champagne". Una valorizzazione che permetta inoltre - perché no - di rendere questa bevanda più "accessibile" al pubblico, liberandola da un'inutile aura di irraggiungibilità che troppo spesso ha l'avvolta.

Orsini ha speso parole di elogio per lo staff di Muulab.: "Ciò che hanno fatto questi ragazzi è qualcosa di incredibile. Oggi celebriamo un rito specifico per questa attività, per premiare il ristorante, e poi tra un paio di mesi ci rivedremo per consegnare un attestato, un diploma. Per quanto riguarda lo Champagne, non si deve bere senza mangiare. È infatti fondamentale assaggiare qualcosa durante la degustazione perché cosi diamo anche un valore a ciò che stiamo bevendo". Muulab. è stato scelto perché "è un locale bello e moderno, qui con noi c'è l'unione di due concezioni diverse. In Italia contiamo diversi Club des Princes De Venoge, mentre in questa regione siamo già presenti a Teramo, Alba Adriatica e Roseto degli Abruzzi. E da oggi, grazie a Muulab., arriviamo anche a Pescara".

All'evento odierno hanno partecipato altresì Philippe Manfredini, direttore commerciale export Champagne De Venoge, e Gianni Nocco, referente di zona. Non sono mancate le autorità: il sindaco di Pescara Carlo Masci e il consigliere comunale Claudio Croce. La degustazione, accompagnata da un buffet al braccio, ha proposto quattro calici. Una vera e propria ascesa, iniziata con un Blanc de Blanc delicato e molto beverino, e proseguita con l'Extra Brut che era invece già più "presente", forte del suo 60% di Chardonnay e 40% di Pinot nero; è poi toccato al Blanc de Noirs, a nostro parere il migliore grazie al suo interessante perlage, per chiudere infine con il Rosè, assolutamente completo nel gusto e nell'attrattiva.