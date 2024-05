Cgil Pescara, apre uno sportello dedicato ai lavoratori artigiani

Lunedì 3 giugno, nella sede di via Benedetto Croce 108 della Cgil Pescara, uno sportello dedicato alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori artigiani. Si tratta di un servizio sia informativo che operativo, come conferma il Segretario Generale della Cgil Pescara Luca Ondifero.

«Parliamo di una platea molto vasta, fatta di tantissime lavoratrici e lavoratori che il sindacato non sempre riesce a rappresentare», spiega. «Gli addetti, per la maggioranza, lavorano in piccole realtà, sono dipendenti di imprese che hanno al loro attivo pochissimo personale. Il loro rapporto con il datore di lavoro è molto diretto. Grazie allo sportello riusciremo a colmare una lacuna, quella di tipo informativo rispetto ai diritti collegati ai contratti di lavoro, incluse tutte le forme di assistenza di tipo sanitario integrativo previsto dal fondo Sanarti e, per questo aspetto, daremo anche un supporto di tipo operativo».

Ecco il calendario dei giorni e degli orari: lunedì e giovedì (dalle 16:00 alle 18:30, responsabile Lello Puca); martedì (dalle 9:00 alle 12:30, responsabile Alessandra Tersigni).