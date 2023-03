Un pediatra cessa l'attività convenzionata, la comunicazione della Asl

Cessata l'attività convenzionata con la Asl del pediatra Tonino Spilla che dal primo marzo ha concluso il suo rapporto con l'azienda. A differenza di quanto inizialmente indicato dalla Asl stessa erroneamente, è ancora in attività il medico di medicina generale Mariano De Angelis che continua ad operare sul territorio di Pescara.

Per gli ormai ex pazienti del dottor Spilla è dunque ora di trovare un nuovo pediatra. Cosa che si può fare utilizzando il servizio telematico della piattaforma della Regione Abruzzo “Abruzzo sanità online” o, in alternativa, è possibile recarsi presso un ufficio scelta e revoca del Cers (ex distretto sanitario dell'Azienda sanitaria locale.

L'invito dell'azienda della Asl è quello di scegliere il nuovo pediatra operante nell'ambito dell'azienda anche al di fuori del proprio ambito territoriale legato alla residenza o domicilio, previa accettazione da parte del medico interessato.

Tutte le informazioni per la scelta e revoca del medico e del pediatra comprese le Linee guida emanate dalla Regione Abruzzo, sono riportate sul sito dell'Azienda sanitaria locale.