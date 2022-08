Medici di medicina generale: cinque quelli che cessano l'attività nel Pescarese, ecco come sceglierne uno nuovo

Il 31 agosto il dottor Carlo Appignani terminerà l'attività di medico di medicina generale. Il medico, che ha lo studio a Pescara, è solo uno di quelli che a breve non sarà più in servizio sul territorio provinciale. L'elenco completo lo fornisce la Asl. Dal 1 settembre a cessare l'attività saranno a Montesilvano il dottor Guido Di Felice, a Popoli la dottoressa Assuna Blasioli che il servizio lo svolge anche nei comuni di Bolognano, Bussi Sul Tirino, Castiglione a Casauria, Corvara, Pescosansonesco, Pietranico, Tocco da Casauria e Torre de’ Passeri. A loro si aggiunge il dottor Salvatore Valente che terminerà l'attività nell'ambito territoriale di Scafa, Abbateggio, Alanno, Caramanico Terme, Cugnoli, Manoppello, Lettomanoppello, Roccamorice, Salle, Sant’Eufemia a Maiella, San Valentino in A.C., Serramonacesca e Turrivalignani.

Infine dal 22 settembre anche il medico Piero Vellante chiuderà l'attività convenzionata che presta nel’ambito territoriale di Penne, Farindola, Montebello di Bertona, Picciano, Brittoli, Civitella Casanova, Vicoli, Villa Celiera, Carpineto della Nora, Loreto Aprutino, Collecorvino, cesserà l’attività convenzionata.

L'invito è quindi a tutti i loro pazienti a cercare un nuovo medico di medicina generale nell’ambito dell’Azienda, anche al di fuori del proprio ambito territoriale legato alla residenza o domicilio, previa accettazione da parte del medico interessato. Per farlo è possibile utilizzare il servizio telematico della piattaforma della Regione Abruzzo “Abruzzo sanità online” entrando nell'apposita sezione.

In alternativa è possibile recarsi presso un ufficio Scelta e revoca del Cers (ex distretto sanitario) della Asl di Pescara. Tutte le informazioni per la Scelta e Revoca del Medico, comprese le linee guida emanate dalla Regione Abruzzo, sono riportate sul sito aziendale.