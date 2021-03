Scomparso a Pescara nel 2015, "Chi l'ha visto" rilancia il caso di Cesare Benedetti

Il noto programma televisivo di Rai 3 lancia un nuovo appello per cercare di capire che fine abbia fatto l'uomo che aveva 81 anni quando si persero le tracce

Sono ormai passati 6 anni da quel 21 marzo del 2015, giorno nel quale scomparve a Pescara Cesare Benedetti di 81 anni.

Da quel momento il caso è avvolto nel mistero dato che non si sono più avute sue notizie.

In occasione del sesto anno da quella scomparsa il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli lancia un nuovo appello affinché si possa arrivare a chiarire la vicenda.

«Non abbiamo saputo più niente, sono passati sei anni»: è l'appello della sorella di Cesare Benedetti. E "Chi l'ha visto" ripropone la classica domanda: «Qualcuno ha informazioni utili?». Questa la scheda di Benedetti presenti sul sito della trasmissione:

Cesare Benedetti

Sesso:M

Età:81 (al momento della scomparsa)

Corporatura:normale

Statura:170

Occhi:castani

Capelli:bianchi

Abbigliamento:Giubbino grigio con fascia nera all'altezza delle spalle, camicia a quadretti grigia e bianca, maglia beige, pantaloni a quadri grigi e beige. Scarpe nere. Potrebbe avere in mano una radiolina grigia.

Scomparso da:Pescara

Data della scomparsa:21/03/2015

Data pubblicazione:01/04/2015

Cesare Benedetti, 81 anni, vive a Pescara. Il 21 marzo 2015 intorno alle 13:30, subito dopo aver pranzato, si è allontanato a piedi dalla casa della sorella, approfittando di un momento di distrazione della donna. Non ha con sé i farmaci per la sua terapia e potrebbe essere in difficoltà. Cammina molto lentamente.