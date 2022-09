Un cervo troppo "confidente" si aggira per le vie di Popoli: il sindaco ne ordina la cattura

Troppo confidente il giovane cervo che da giorni si aggira per le vie di Popoli e diventato in pochi giorni una vera e propria star per la facilità con cui si lascia avvicinare. Per ragioni di sicurezza, sia dei cittadini che dello stesso esemplare, il sindaco Moriondo Santoro con apposita ordinanza, ha deciso che la cosa migliore è catturarlo e far sì che torni a vivere in un ambiente a lui adatto.

L'esemplare è di notevoli dimensioni, si legge nel documento in cui si specifica proprio il fatto che l'animale non ha dimostrato alcun timore nei confronti dell'uomo. A farlo avvicinare al centro abitato probabilmente la ricerca di cibo, ma nonostante la docilità sin qui dimostrata per il primo cittadino in troppi gli si sono avvicinati pericolosamente e questo costituisce un rischio. “La frequenza degli avvistamenti – si legge ancora -, sia in orario diurno che notturno, costituisce fonte di pericolo attuale e concreto per la sicurezza e l'incolumità di persone e cose”. Non solo. “Il suo avvistamento – si specifica nell'ordinanza– provoca in alcune persone panico”. Tutto questo ha quindi spinto il sindaco a prendere la decisione motivata anche dal fatto che senza un provvedimento dell'autorità competente si “potrebbe dare origine ad autonome iniziative anche illegali da parte dei privati”.

Saranno quindi la polizia municipale e i carabinieri forestali, con l'ausilio del servizio veterinario della Asl chiamata a narcotizzare l'animale, ad occuparsi della sua cattura. Una volta messo in sicurezza l'esemplare sarà trasferito nel centro per il recupero degli animali selvatici in località Impianezza gestito dal reparto biodiversità della stessa forestale.