Arriva dal Registro Italiano Navale la prima certificazione Iso 9001 per il mondo dello yachting

Floating Life, società di brokeraggio e charter internazionale, inizia il nuovo anno con il botto ottenendo ancora una volta l’importante certificazione Iso 9001 (International Organization for Standardization) e confermandosi la prima organizzazione, nel mondo dello yachting, a conquistare questo importante traguardo.

Cosa significa essere certificati? Vuol dire che il cliente può contare sempre su servizi 5 stelle nel campo dello yacht management, servizi verificati e garantiti da una delle istituzioni più importanti nel settore delle certificazioni: il Rina (Registro Italiano Navale). L’ente è infatti preposto a elargire certificazioni e validare la conformità con i regolamenti/criteri previsti dalla società di classificazione stessa non solo delle costruzioni navali ma anche dei servizi offerti dalle società che operano nel campo yachting.

In tema di servizi è la norma Iso 9001:2015 che specifica quali requisiti un sistema di gestione deve possedere e risultare efficace per dimostrare la capacità di un’organizzazione di essere in grado di fornire prodotti o servizi conformi ai requisiti dei propri clienti, nonché alle normative cogenti applicabili. Nel 2012 l’Iso (International Organization of Standardization) ha stabilito che gli standard relativi ai sistemi di gestione debbano avere una struttura comune, denominata High Level Structure (Hls), applicabile ai nuovi standard Iso e alle future revisioni di standard esistenti.

