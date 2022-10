L'omaggio ai martiri di Colle Orlando trucidati la notte del 13 ottobre del 1943 dai nazisti: l'importanza di ricordare [FOTO]

Carlo Alberto Di Berardino aveva 40 anni, era un ragioniere e padre di due figli. Marco Di Giacomo era un contadino classe 1893 e di figli ne aveva otto. Giuseppe Mancini era più giovane di un anno era un contadino ed era padre di tre figli. Nella notte del 13 ottobre del 1943 in alcune abitazioni di Fontanelle, in località Colle Orlando dove due di loro erano arrivati come sfollati, furono prelevati da un commando delle Ss naziste che dopo una perquisizione avevano trovato alcune armi da fuoco. A due di loro furono fatte scavare le loro fosse, mentre il corpo del terzo, Di Berardino, fu lasciato dentro un altro fosso scavato dai loro carnefici.

Sono loro le vittime di quello che oggi conosciamo come l'eccidio di Colle Orlando che oggi la città di Pescara ha voluto ricordare con una cerimonia tenutasi dove c'è il ceppo che li ricorda. A deporre la colonna d'alloro c'erano il sindaco Carlo Masci, il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, il vicesindaco Gianni Santilli, il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, le autorità militari di carabinieri, polizia e guardia di finanza, o vigili del fuoco e i rappresentanti delle associazioni combattentistiche. “È giusto ricordare e commemorare le vittime - ha detto il sindaco Masci -; è giusto ricordare alle nuove generazioni come la guerra sia il male assoluto e come tutti ci dobbiamo impegnare per conservare la pace, a maggior ragione ora che siamo in guerra senza essere in guerra”.

“Quello di ricordare oggi è un esercizio doveroso - ha aggiunto il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli - anche se è motivato il dubbio che da questo l'umanità non tragga ancora un insegnamento. I continui ritrovamenti di fosse comuni e luoghi di tortura in Ucraina a questo fanno pensare, ma anche al fatto che il valore della pace non sia sufficiente tutelato dall'umanità”.