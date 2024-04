Primo maggio in Provincia con la 23esima edizione de "Il lavoratore ideale": 51 i premiati

Si rinnova l'appuntamento con la cerimonia di premiazione de “Il lavoratore ideale” promossa dal periodico “Cronache abruzzesi” in collaborazione con Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Confasl. L'appuntamento è come di consueto il primo maggio con quella che è la 23esima edizione dell'evento che prenderà il via alle 10.30 nella sala Tinozzi della Provincia di Pescara. A presentare l'evento il giornalista Paolo Minnucci con il supporto di Silvia Severo, vincitrice di miss Adriatico.

Sono 51 i lavoratori che riceveranno il premio e cioè Sebastiano Di Maio, Paola Magliani, Laila Tondini, Alfredo Trafficante, Sabrina Papponetti, gli operatori del Don Orione e della Fondazione Papa Paolo VI di Pescara, Roberta Petrelli, Katia Leporiere e Antonio D'Ascenzo per la Cgil; Candida Libera D'Aurelio, Marco Ruggiero, Luca Russo, Arianna Caporuscio, Vito Di Milla, Armando Armellino, Christian Leardi, Danilo Marino, Monica Renzetti e Francesca Rossi per la Cisl; Rosaria Bianca, Mario Sciullo, Patrizia Santoro, Mario Gargarella, Arben Selmanaj, Vincenzo Frattone, Ludovica Candeloro, Dario Rinaldi, Giancarlo Celso, Marianna Micoletti, Irene Rosini e Giulia Cuzzi per la Uil; Irena Di Mercurio, Michela Perna, Alberto Scioti, Silvia Di Michele, Debora Di Tillio, Federica Martinelli, Marco Lanci, Rosario Cicellini, Fabio Rosica e Enea Romanelli per la Confsal; Mattia Cervoni, Riccardo Aceto, Gianni Dezio, Domenico Carminelli, Luca Montanaro, Antonio Colameo, Giovanni Candeloro, Marco Ginestra e Giuseppe Pepe per l'Ugl.

Ad accompagnare i lavoratori sul palco saranno i responsabili sindacali Luca Ondifero, Franco Pescara, Giampiero Fattore, Gabriele Pasqualone e Armando Foschi con i rispettivi collaboratori dei diversi settori di competenza. A fare gli onori di casa sarà il Presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis. L'evento è supportato dalla Humangest e dal centro acustico Maico.