Cerimonia conclusiva dei Premi internazionali Flaiano: i divieti previsti fino alle 24 di domenica 7 luglio

Grande attesa per la cerimonia conclusiva dei Premi internazionali Flaiano, in programma questa sera (domenica 7 luglio), in piazza della Rinascita. Il comune di Pescara ha emanato l'ordinanza n. 685 per la regolamentazione del traffico cittadino in centro.

Previsto il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, dalle 15 alle ore 24 su Via Regina Margherita (tratto compreso tra Corso Umberto I e Via Mazzini) e via Nicola Fabrizi (tratto compreso tra Corso Umberto I e Via Parini). Divieto di transito, inoltre, dalle 20 alle 24 su su via Regina Margherita (tratto compreso tra corso Umberto I e via Mazzini) e via Nicola Fabrizi (tratto compreso tra Corso Umberto I e Via Parini). Per maggiori informazioni è possibilie consultare l'ordinanza completa: https://shorturl.at/5M6Q4.