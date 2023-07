Cerimonia nelle acque del porto per ricordare i caduti in mare [FOTO]

Cerimonia ufficiale domenica 16 luglio nelle acque del porto commerciale di Pescara per ricordare i caduti in mare. Presente, fra gli altri, il sindaco Carlo Masci che ha commentato sui social:

"Questa mattina, nel porto commerciale di Pescara, abbiamo commemorato i caduti del mare. Nella stessa cerimonia, si è celebrato il 47esimo anniversario della realizzazione del monumento realizzato in loro onore, in modo che potessero essere ricordati ogni giorno. " La cerimonia è stata accompagnata dalle note della banda della marina militare. A fine luglio, lo ricordiamo, ci sarà un altro tradizionale appuntamento in mare per ricordare anche le persone che hanno perso la vita in servizio e durante il proprio lavoro, ovvero la storica processione in mare per la festa di Sant'Andrea con delle corone commemorative che saranno lanciate in acqua.